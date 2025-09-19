Visites guidées de l’exposition temporaire – Ils sont Food ces Romains ! Forum antique de Bavay Bavay

Visites guidées de l’exposition temporaire – Ils sont Food ces Romains ! 19 et 21 septembre Forum antique de Bavay Nord

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T13:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:15:00

Explorez les plaisirs de la table à l’époque romaine : alimentation, symbolique, banquets… Une visite instructive qui donne l’eau à la bouche !

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s’imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

