Visites guidées de l’exposition temporaire Place de l’Eglise Izernore

Visites guidées de l’exposition temporaire Place de l’Eglise Izernore samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de l’exposition temporaire

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Faites-vous guider dans votre découverte de la nouvelle exposition par l’équipe l’ayant conçue !

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

Let the exhibition team guide you through the new exhibition!

German :

Lassen Sie sich von dem Team, das die Ausstellung konzipiert hat, durch die neue Ausstellung führen!

Italiano :

Lasciate che il team della mostra vi guidi attraverso la nuova esposizione!

Espanol :

Déjese guiar por el equipo de la exposición

L’événement Visites guidées de l’exposition temporaire Izernore a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey