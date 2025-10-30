Visites guidées de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Visites guidées de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 11:15 – 12:30

Gratuit : non Tarifs de 2€50 à 8€ Tarifs (droit d’entrée inclus) Plein : 8€Réduit pour les bénéficiaire d’un tarif réduit d’entrée* : 5€Réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** : 4€Très réduit*** : 2,50€ * jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuse** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduit*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass musées de la métropole de Nantes ou du Pass Nantes Tout public

Participez à l’une des deux dernières visites guidées de l’exposition Trésors & biodiversité avant la fermeture du Muséum le 3 novembre.L’exposition fait la part belle aux objets inédits des collections patrimoniales du Muséum. Derrière ces nombreux spécimens se cachent des récits historiques, des aventures scientifiques et une ouverture sur le futur, à découvrir au cours de cette visite. Jeudis 23 et 30 octobre de 11h15 à 12h30.Tarifs de 2€50 à 8€Réservation sur : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home