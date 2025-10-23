Visites guidées de l’exposition Trésors & biodiversité Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Tarifs de 2€50 à 8€

Participez à l’une des deux dernières visites guidées de l’exposition Trésors & biodiversité avant la fermeture du Muséum le 3 novembre.

L’exposition fait la part belle aux objets inédits des collections patrimoniales du Muséum. Derrière ces nombreux spécimens se cachent des récits historiques, des aventures scientifiques et une ouverture sur le futur, à découvrir au cours de cette visite.

Jeudis 23 et 30 octobre de 11h15 à 12h30.

Réservation sur : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes