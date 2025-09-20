Visites guidées de l’hôtel de Courcy Ancien Hôtel de Courcy – Conseil Régional de Bretagne Rennes

Visites guidées de l’hôtel de Courcy Ancien Hôtel de Courcy – Conseil Régional de Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

Durée de la visite : 1h30 / Inscription en ligne – sur place le jour même

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’hôtel de Courcy – Salle des assemblées du Conseil Régional

XIXe siècle

Construit vers 1830 par l’architecte Louis Richelot, cet hôtel particulier inspiré des villas palladiennes est rythmé par des colonnes à chapiteaux ioniques et doté d’un belvédère à ferronnerie épurée.

Il a bénéficié d’une restauration suite à son acquisition par le Conseil Régional en 1983.

Hôtel néo-classique qui comporte un rez-de-chaussée, un étage noble et un attique surmonté d’un fronton. Cette construction rectangulaire est ouverte sur une cour avec une façade qui, au premier étage, est couronnée d’une balustrade prolongeant celle de la colonnade ionique. A l’intérieur, certaines pièces conservent des boiseries. Le plafond du vestibule d’entrée est orné d’une fresque.

Visite guidée de l’hôtel de Courcy

