Visites guidées de l’Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) et de sa salle à l’italienne Hôtel de Ville de Viviers Viviers

Visites guidées de l’Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) et de sa salle à l’italienne Hôtel de Ville de Viviers Viviers dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées de l’Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) et de sa salle à l’italienne Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de Ville de Viviers Ardèche

Rendez-vous dans la cour d’honneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visites guidées de l’Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) et de sa fameuse salle à l’italienne richement décorée

Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Représentation artistique du Festival Viviers Pulsations le dimanche à 20h (payant)

Hôtel de Ville de Viviers 2 Avenue Pierre Mendès France 07 220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 86 10 http://www.mairie-viviers.fr https://www.facebook.com/MairieViviers/?locale=fr_FR Ancien palais épiscopal du diocèse de Viviers / Actuel Hôtel de Ville hébergeant les services de la mairie de Viviers Accès PMR / Parking

Visites guidées de l’Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) et de sa fameuse salle à l’italienne richement décorée

Maire de Viviers