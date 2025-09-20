Visites guidées de l’hôtel de ville de Meaux Hôtel de ville de Meaux Meaux

Visites guidées de l’hôtel de ville de Meaux 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Meaux Seine-et-Marne

Gratuit sur réservation

Présentation de l’histoire de ce monument, des différentes phases de construction sans oublier les curiosités qui vous seront dévoilées…

Le Conseil consultatif des jeunes (CCJ) en partenariat avec le service des Archives municipales propose des visites guidées de l'hôtel de ville d'une durée de 40 minutes sur réservation. Groupes de 20 personnes

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Visites à 11h, 14h et 15h

« Nous jeunes guides du CCJ (Conseil consultatif des jeunes) serons heureux de partager notre découverte de l’hôtel de ville aux visiteurs et de vous présenter l’histoire de notre maison commune » inaugurée en 1900, en mettant en lumière son architecture monumentale et ses curiosités comme l’escalier d’honneur, le vitrail, les salons d’honneur et la salle des mariages notamment à partir de documents appartenant au patrimoine de Meaux.

Réservez dès maintenant archives@meaux.fr ou 01 60 09 97 00

L’hôtel de ville que nous connaissons aujourd’hui a été construit dans un style néoclassique afin de répondre, dans les années 1890, aux besoins de la population, sous la direction de l’architecte meldois Auguste Boudinaud, à quelques pas de l’ancien château des comtes de Champagne…

