Visites guidées de l’Hôtel de ville de Poitiers Hôtel de ville de Poitiers Poitiers

Visites guidées de l’Hôtel de ville de Poitiers 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Poitiers Vienne

Groupe limité. Inscription obligatoire sur place. Les visites de 17h sont traduites en Langue des signes françaises.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte de l’Hôtel de Ville de Poitiers, un bâtiment emblématique qui mêle histoire politique, architecture monumentale et vie municipale.

Au fil de la visite commentée, explorez les grandes étapes de sa construction, les fonctions qu’il a occupées au fil du temps, ainsi que les éléments remarquables de son décor intérieur et extérieur.

Une immersion au cœur du patrimoine civique poitevin.

Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Poitiers

