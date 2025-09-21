Visites guidées de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Coulommiers

Visites guidées de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Coulommiers dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées de l’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hôtel de ville Seine-et-Marne

Sans réservation, départ des visites toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construit sur les vestiges de l’ancien château féodal de Coulommiers au XIXe siècle, l’Hôtel de Ville de Coulommiers vous ouvre exceptionnellement ses portes. Cet édifice important de la vie communale abrite aussi des oeuvres artistiques qui illustrent notamment notre patrimoine architectural, paysager et historique.

Hôtel de ville 13, rue du Général-de-Gaulle, 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 03 88 09 http://www.coulommiers.fr Construite en 1841 sur les jardins et les écuries de l’hôtel des Salles (nom du château fort de Coulommiers). Au XIXe siècle, la mairie accueillait également la bibliothèque et le musée municipal. Si son intérieur change régulièrement en raison des besoins de l’administration de la Ville, son aspect extérieur n’a presque pas été modifié. Seul l’ascenseur installé en 2010 est venu le transformer. SNCF gare de Coulommiers / A4

Ville de Coulommiers