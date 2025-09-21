Visites guidées de l’hôtel de ville Hôtel de ville de Rennes Rennes

Visites guidées de l’hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Hôtel de ville de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ce monument construit par Jacques Gabriel après l’incendie de 1720, pour regrouper en une seule construction, l’Hôtel de Ville au sud, un présidial au nord et un beffroi au milieu est dédié désormais au seul hôtel de ville.

Hôtel de ville de Rennes Place de l’Hôtel de Ville, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne A la suite de l’incendie du 23 décembre 1720 qui ravage 33 rues et 850 maisons à pans de bois, le cœur de la ville est à reconstruire. Après Isaac Robelin, c’est Jacques Gabriel, premier architecte du Roi (1667-1742) qui en a la charge. Le 23 mai 1730, son projet de «bâtir un édifice public pour l’immortalité» est accepté. Il regroupe en une seule construction, sur une place neuve, l’hôtel de Ville au sud, le Présidial au nord et la Tour de l’horloge au centre.

L’hôtel de ville a subi d’importantes transformations depuis la Révolution. Il fut presque complètement réaménagé de 1912 à 1914, date à laquelle il fut de nouveau inauguré, par le président Raymond Poincaré. Il a été restauré après les quelques dommages de la Seconde Guerre mondiale.

