Visites guidées de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville Vesoul

Visites guidées de l’Hôtel de ville

Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-18 2026-02-21

L ’Hôtel de Ville de Vesoul cache une histoire riche et parfois méconnue.

Cette visite vous mènera à la découverte du bâtiment, de ses transformations au fil des siècles,

de ses espaces emblématiques et de la monumentale fresque d’Albert Decaris. .

+33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

