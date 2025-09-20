Visites guidées de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu de Belleville Belleville-en-Beaujolais

Visites guidées de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu de Belleville Belleville-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de l’Hôtel-Dieu 20 et 21 septembre Hôtel Dieu de Belleville Rhône

Départ toutes les 30 minutes. Sur inscription à partir du 3 septembre au 04 74 66 44 67 et sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle et du bloc chirurgical du début du XXe siècle.

Hôtel Dieu de Belleville 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.beaujolaisvignoble.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 66 44 67 »}]

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle et du bloc chirurgical du début du XXe siècle.

® ABE