Visites guidées de l’hôtel du Col de la Machine Hostel Quartier Libre Saint-Jean-en-Royans

Visites guidées de l’hôtel du Col de la Machine Samedi 20 septembre, 14h30 Hostel Quartier Libre Drôme

Portes ouvertes de l’emblématique hôtel – restaurant du Col de la Machine dans le Vercors, qui a été inauguré en 1848. Tenu par la même famille depuis 6 générations, les derniers gérants de l’hôtel aujourd’hui baptisé Quartier Libre (coopérative), vous propose une visite commentée du lieu et de sa riche histoire.

Au programme : des visites guidées par groupe de 10/15 personnes avec les explications du lieu par Karen, co-gérante et co-fondatrice de la coopérative

Hostel Quartier Libre 10880 route de Lente 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 48 26 36 https://www.hostelquartierlibre.fr/ https://www.facebook.com/hostelquartierlibre;https://www.instagram.com/hostelquartierlibre/ Niché au cœur de la verdure à 1015 m d’altitude, l’hôtel bar restaurant du Col de la Machine borde la route remarquable de Combe Laval, à 12 kilomètres du village de Saint-Jean-en-Royans. Ce lieu historique, géré par la même famille depuis 6 générations, est désormais géré par une coopérative (SCOP) et s’appelle l’Hostel Quartier Libre.

La coopérative Villages Vivants a accompagné cette installation dans ce lieu emblématique du Col de la Machine. Présence de parkings

