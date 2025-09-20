Visites guidées de l’hôtel particulier Chalons-Luxembourg Mémorial de la Shoah Paris

Visites guidées de l’hôtel particulier Chalons-Luxembourg Mémorial de la Shoah Paris samedi 20 septembre 2025.

Pour la cinquième année consécutive, le Mémorial de la Shoah vous propose de découvrir l’hôtel particulier Chalons‑Luxembourg, entièrement rénové, lors de visites guidées toutes les heures, de 10 h à 17 h.

Rendez-vous sur place devant le 26, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T10:00:00+02:00_2025-09-20T17:00:00+02:00;2025-09-21T10:00:00+02:00_2025-09-21T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial