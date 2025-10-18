Visites guidées de l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Marseille

Visites guidées de l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires Samedi 18 octobre, 10h00 Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Depuis son entrée jusqu’à son dernier étage et le point de vue qu’il offre sur le grand paysage de Marseille, le bâtiment de l’IMVT dévoile son architecture en béton et s’ouvre sur la ville.

Patio, forum, amphithéâtres, escaliers extérieurs et coursives, salles de cours et grands ateliers, bibliothèque, halle d’expérimentation, passerelles et terrasses n’auront plus de secret pour vous après la visite guidée de l’IMVT !

Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT 2, place Jules Guesde 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 91 82 71 00 https://www.marseille.archi.fr/ https://www.facebook.com/ArchiMarseille/ C’est à la Porte d’Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) a ouvert ses portes en septembre 2023. Issu de la volonté commune de trois écoles : l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA-M), l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille (IUAR) et l’École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP), l’IMVT se structure autour d’objectifs partagés.

L’édifice a été conçu et imaginé par une maitrise d’œuvre regroupant plusieurs cabinets d’architectes (NP2F Architectes, Marion Bernard, Point Suprême, Odile Seyler/Jacques Lucan) et de paysagistes (Atelier Roberta), prônant une architecture s’ouvrant largement vers la ville pour en recevoir tous les échos. Au sein d’un bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2, l’IMVT est doté d’espaces de formation, d’expérimentation et de recherche dédiés aux trois écoles ainsi que d’espaces communs et partagés. Métro M1 Saint Charles / Colbert Hôtel de région • M2 Jules Guesde • Bus 82S Nédelec Guesde •Tram T2 Alcazar / T3 Alcazar • Vélo Parking sécurisé• Voiture Parking INDIGO Sainte Barbe 16 Rue Sainte-Barbe 13001

© Jimmy Benhamou • ensa•marseille