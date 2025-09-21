Visites guidées de l’Opéra de Rennes Opéra de Rennes Rennes

Visites guidées de l’Opéra de Rennes Opéra de Rennes Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées de l’Opéra de Rennes Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Opéra de Rennes Ille-et-Vilaine

sur inscription – limité à 20 personnes par groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’Opéra

XIXe siècle

Un siècle après la construction de l’hôtel de ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du XVIIIe siècle par la rotondité du théâtre. Placé sous la vigilance des muses posées au faîte de sa façade et sculptées par François Lanno, il présente un plafond intérieur décoré en 1913 par Lemordant, qui figure une farandole bretonne.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes, France Rennes 35510 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.opera-rennes.fr Étonné par l’architecture de l’Opéra de Rennes ? Imaginez alors la surprise des Rennais lors de son inauguration en 1836. Charles Millardet répond au parti incurvé du XVIIIe siècle par la rotondité de celui qu’on appelle « Le Théâtre ». Cette façade arrondie, protégée par des muses sculptées par François Lanno, cache en son sein bien d’autres originalités comme un parterre non pas situé au rez-de-chaussée mais au premier étage. Les fameuses 44 marches pour y accéder ont fait la une des journaux de l’époque !

Parmi les plus petits opéras de France, découvrez tout ce qu’il a de grand au travers de ses décors et d’une programmation lyrique riche.

Visite guidée de l’Opéra

Laurent Guizard