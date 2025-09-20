Visites guidées de l’usine Cavrois-Mahieu Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix

Visites guidées de l’usine Cavrois-Mahieu Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nous vous racontons l’histoire de l’usine : le fonctionnement d’une usine du XIX-XXème siècle, la dynastie Cavrois, les évolutions d’un bâtiment industriel et ses nouveaux usages. En lien avec la thématique annuelle, l’accent sera mis sur les particularités architecturales de l’usine et la présence exceptionnelle de son ancienne chaufferie.

Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France L’association le Non-Lieu se situe dans les locaux de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu, ancienne filature de laine fondée en 1887. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 16, arrêt Dupuy De Lome ou bus 30, arrêt Ernest Renan

