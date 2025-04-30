Visites guidées de Nevers en couleurs Les Couleurs, c’est la Ville CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal Nevers

Visites guidées de Nevers en couleurs Les Couleurs, c’est la Ville CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal Nevers mercredi 27 août 2025.

CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Début : 2025-08-27 15:30:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-08-27 2025-09-13

D’avril à décembre, chaque mois se pare d’une couleur, révélant ainsi les matériaux, les lieux et les figures emblématiques qui façonnent Nevers. En partenariat avec les services municipaux, le service Patrimoine et Transmission vous invite à un voyage haut en couleur, à la découverte des plus beaux sites de la ville.

Départ du CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal à 15h30. Tous publics. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr

30 avril Vert de gris, vert olive, vert mousse… Nevers, ville en vert ! De la toile au terrain, partez pour une exploration des espaces verts, des collections du musée aux parcs et jardins du Palais Ducal.

30 mai Allons voir si la rose… Des jardins du Musée au jardin émaillé du Palais ducal, déambulez au gré du parfum des roses de la ville.

28 juin Venez voir la vie en jaune ! Des pierres des bâtiments au sable de la Loire, venez dévoiler le jaune autour de vous.

9 juillet La vie en bleu Faites une visite sur le thème du bleu vitraux de la Cathédrale et pans de bois bleus, mais aussi la Loire et la route des vacances…

27 août Plein les mirettes ! Aujourd’hui, nos guides vous proposent une visite insolite avec des lunettes de couleurs, pour expérimenter votre mémoire visuelle…

13 septembre Faisons feu de tout bois La visite s’intéressera au bois dans les maisons, dans la charpente du palais, le musée, et aux essences d’arbre de la ville. .

CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal
1 Place de l'Hôtel de Ville
Nevers 58000
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

