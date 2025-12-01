Visites guidées de Noël Montmirail

Visites guidées de Noël

4 Place du Château Montmirail Sarthe

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28

Venez découvrir l’histoire de Noël et des traditions qui l’entourent

Tout le monde connait la fête de Noël aujourd’hui, mais connaissez-vous son histoire ?

Cette visite guidée vous propose de découvrir en famille l’histoire de Noël, des origines païennes, à l’évolution des traditions qui y sont liées au fil des siècles et des différentes pièces du château. .

4 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire contact@chateaudemontmirail.com

English :

Discover the history of Christmas and the traditions that surround it

German :

Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Weihnachten und die Traditionen, die es umgeben

Italiano :

Scoprire la storia del Natale e le tradizioni che lo circondano

Espanol :

Descubra la historia de la Navidad y las tradiciones que la rodean

