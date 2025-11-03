VISITES GUIDEES DE NOVEMBRE METIERS D’ART ET PATRIMOINE Agde
Agde Hérault
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Visite de la galerie du patrimoine d’Agde et visite du showroom Rosa ADDABO Couture & du centre de formation ESDMI.
Découverte du coeur de ville d’Agde, la perle noire de la méditerrannée.
Durée de la visite 1h30
Visites assurées par un guide conférencier et une médiatrice des métiers d’art.
> Gratuit
> Rendez-vous Office du tourisme d’Agde
Place de la Belle Agathoise .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 visitesmetiersdart@agglohm.net
English :
Visit to Agde’s heritage gallery and Rosa ADDABO Couture showroom & ESDMI training center.
German :
Besuch der Galerie des Kulturerbes in Agde und Besichtigung des Showrooms Rosa ADDABO Couture & des Ausbildungszentrums ESDMI.
Italiano :
Visita alla galleria del patrimonio di Agde e allo showroom Rosa ADDABO Couture e al centro di formazione ESDMI.
Espanol :
Visita a la galería del patrimonio de Agde y a la sala de exposiciones Rosa ADDABO Couture y al centro de formación ESDMI.
