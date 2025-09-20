Visites guidées de Paris La Défense RDV à l’araignée Rouge de Calder Puteaux

Visites gratuites sur inscription. Places limitées.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Né en 1958 et célèbre pour être le cœur économique de l’Île-de-France, découvrez Paris La Défense lors d’une visite exceptionnelle. Quartier à l’urbanisme de dalle séparant les fonctions, Paris La Défense est un territoire entièrement piétonnier mêlant à la fois l’architecture moderne, parfois brutaliste, un musée d’œuvres d’art contemporain à ciel ouvert et de nombreux espaces végétalisés.

Durant 1h30, vous pourrez découvrir un patrimoine architectural unique de grande hauteur, avec des tours de plus 240 m de haut signées par les grands noms français et internationaux comme Jean Nouvel, Christian de Portzamparc ou encore Ieoh Ming Pei, architecte de la pyramide du Louvre. L’histoire de la Grande Arche, symbole du quartier d’affaires, qui a tant fait couler d’encre, vous sera racontée à cette occasion. Toutes ces découvertes seront ponctuées de la présentation de quelques-unes des 60 œuvres monumentales d’artistes contemporains internationaux (Calder, Miró, César…).

Entre innovation urbaine et création artistique, cette immersion dans le Manhattan à la française vous révélera une histoire vivante de l’architecture et de l’art contemporain au cœur du Grand Paris.

A NOTER : Visites exclusives du Monstre de Moretti pour les 2 créneaux du samedi à 10h30 et 15h ! Nombre de visiteurs limités. Prévoir une tenue confortable et adaptée.

RDV à l'araignée Rouge de Calder Commissariat de la Défense 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France L'Araignée rouge est une sculpture monumentale d'Alexander Calder, réalisée en 1976. En acier peint d'un rouge vif, elle s'élève à plus de 15 mètres de haut et s'impose par ses formes organiques et son équilibre aérien. Œuvre emblématique de l'art abstrait en mouvement, elle incarne à la fois force et légèreté.

Elle est installée sur le parvis de La Défense, à proximité immédiate de la Grande Arche et de du CNIT, en plein cœur du quartier d’affaires. Véritable repère visuel et point de rencontre, elle fait partie des œuvres les plus iconiques de l’espace public à La Défense. Sortie Métro RER_ LA DEFENSE GRANDE ARCHE

Journées européennes du patrimoine 2025

Paris La Défense_Anne de Livonnière