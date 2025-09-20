Visites guidées de Saint-Romain, « Par monts et par vaux, itinéraires de l’Histoire, histoire des itinéraires » Mairie de Saint-Romain Saint-Romain

Visites guidées de Saint-Romain, « Par monts et par vaux, itinéraires de l’Histoire, histoire des itinéraires » Mairie de Saint-Romain Saint-Romain samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de Saint-Romain, « Par monts et par vaux, itinéraires de l’Histoire, histoire des itinéraires » 20 et 21 septembre Mairie de Saint-Romain Côte-d’Or

Rendez-vous à la mairie ou devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, parcourez le village de Saint-Romain grâce à différentes visites guidées. Vous découvrirez les itinéraires et événements qui ont marqué la formation et la transformation du village et de son territoire, en suivant ces parcours archéologiques et historiques :

– exposition Saint-Romain, de la Préhistoire à nos jours, à la mairie ;

– visite Métropole mérovingienne, prieuré clunisien, église paroissiale, à l’église ;

– visite du site du « Vieux château », de l’éperon barré au château ducal ;

– visite de la Maison du patrimoine, centre d’accueil, d’études et de formations sur l’histoire rurale.

Mairie de Saint-Romain Place de la Mairie 21190 Saint-Romain Saint-Romain 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, parcourez le village de Saint-Romain grâce à différentes visites guidées. Vous découvrirez les itinéraires et événements qui ont marqué la et la :…

© Serge Grappin