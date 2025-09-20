Visites guidées de Seine et Yvelines Archéologie: Les coulisses d’un service dédié à l’archéologie Archives départementales Montigny-le-Bretonneux

Visite d’une heure environ, limitée à 20 personnes par visite, départs des visites à 14h, 15h, 16 et 17h ; réservation possible en amont via l’adresse : mediation-78-92@sy-archeologie.fr

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le travail d’une équipe qui étudie les traces du passé des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Un parcours qui permet de mieux comprendre ce qu’il se passe après la fouille : les analyses, la restauration et la conservation des collections… et l’occasion de rencontrer différents spécialistes. Venez faire un voyage de plus de 350 000 ans d’histoire locale !

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France
0161373630
mediation-78-92@sy-archeologie.fr
Gare de St Quentin-en-Yvelines

