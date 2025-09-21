Visites guidées décalées du patrimoine local Hôtel de Ville Nogent

Départ depuis la place de la Mairie. Navettes à disposition.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Revivez le meilleur des animations des cinq dernières années des Journées du Patrimoine de Nogent : découvrez la crypte des Preslots, l’église Saint-Jean, l’église Saint-Germain, les anciennes prisons, le donjon et bien d’autres endroits, ainsi qu’une exposition d’outils de coutellerie.

Des visites guidées un peu décalées du patrimoine de Nogent vous seront proposées par Jérôme Hudeley et les comédiens de la compagnie d’improvisation LISA 21 !

Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle, 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est 03 25 01 05 70 http://www.villedenogent52.fr L’Hôtel de Ville de Nogent a été construit dans la première moitié du XIXe siècle. La partie centrale présente des ouvertures en plein cintre au rez-de-chaussée et rectangulaires à l’étage. Elle est surmontée d’un beffroi qui sonnait les heures et pouvait donner l’alarme. De part et d’autre, deux ailes latérales offraient des halles pour le marché, qui se tenait les mardis et jeudis sur cette place. Le signal de départ était donné par la cloche située sous le toit, à gauche de l’Hôtel de Ville. Les couteliers-paysans venaient y venaient vendre le surplus de leur production agricole.

Journées européennes du patrimoine 2025

