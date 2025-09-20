Visites guidées décalées d’un musée dédié à la coutellerie Musée de la Coutellerie Nogent

Visites guidées décalées d’un musée dédié à la coutellerie Samedi 20 septembre, 10h00 Musée de la Coutellerie Haute-Marne

Durée : 1h. Groupes entre 20 et 50 personnes, en fonction de la fréquentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Les comédiens Jérôme Hudeley et Olivier Dureuil de la compagnie Langroise Ça Change Un Peu ! vous proposent, une immersion un peu décalée dans l’histoire du musée.

En fin de journée, une guinguette animera l’événement.

Musée de la Coutellerie 17 Pl du General Charles de Gaulle, 52800 Nogent, France Nogent 52800 Nogent-en-Bassigny Haute-Marne Grand Est 0325318921 http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Les collections proposent aux visiteurs de se familiariser avec les sept grandes classes de la coutellerie et offrent une approche technique des savoir-faire de fabrication, une sensibilisation aux réalisations humaines et sociales, ainsi qu’une ouverture à la créativité contemporaine :

– coutellerie fermante et de table, déclinée dans des matières nobles (écaille, nacre, ivoire, bois précieux, souvent rehaussé d’or ou d’argent) ;

– coutellerie de métier (de boucher et de cuisine) ;

– cisellerie (des ciseaux à broder finement ouvragés aux lourds ciseaux de tailleur aux anneaux ergonomiques) ;

– outillage à main (sécateurs, serpettes et outils de jardin en général) ;

– instrumentation de toilette (outils de toilette et de manucure) ;

– instrumentation de chirurgie (bistouris, lancettes, gouges, burins, etc.) ;

– outillages de fabrication pour la forge manuelle (soufflets, marteaux et enclumes) ou la forge industrielle (matrices, marteaux-pilons, martinets). Parking d’accès devant le musée.

