Visites guidées – découverte de Kerrosen, Domaine de Kerrosen, Taden

Visites guidées – découverte de Kerrosen 6 et 7 juin Domaine de Kerrosen Côtes-d’Armor

5€ par personne – groupes constitués de 30 personnes maximum.

s’inscrire par mail, en indiquant le jour et l’heure envisagé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle

Jardin romantique créé en 1870 évoluant sous les influences des courants art and craft et art déco ; à voir parc paysagé, roseraie moderniste et petit jardin spontané.

Domaine de Kerrosen 2, La Robardais, 22100,Taden Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne 06 81 53 28 21 https://www.domaine-de-kerrosen.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil-jardin-kerrosen@gmail.com »}] Aux portes de la cité millénaire et du port de Dinan, Kerrosen, (la Villa des Roses en breton), un parc arboré (Ensemble Arboré Remarquable), sert d’écrin à la demeure du XIXe siècle où vécurent successivement une princesse et une créatrice de mode des années folles.

Vous pourrez découvrir les différentes ambiances bucoliques comme la roseraie et son jardin moderniste, les prairies à l’anglaise où paissent des moutons et son bois qui rejoint le chemin de halage le long de la Rance.

Ouverture exceptionnelle

©MC Milliez – Kerrosen