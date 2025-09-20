Visites guidees des Archives Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Visites guidees des Archives 20 et 21 septembre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites des magasins de conservation des Archives de Brive

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives de Brive vous ouvrent exceptionnellement les portes de leurs magasins de conservation.

Accompagné(e) par des professionnels, découvrez les coulisses de la mémoire collective : conditions de conservation, traitement des documents, et présentation d’archives remarquables.

Une plongée fascinante dans les métiers de l’archive et dans l’histoire locale, à travers des documents souvent inaccessibles au grand public.

Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 15 rue du docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 http://archives.brive.fr Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006.

