visites guidées des arènes de Doué-la-Fontaine, de leurs galeries souterraines et des halles, Arènes de Doué-la Fontaine,

Informations pratiques

visites guidées des arènes de Doué-la-Fontaine, de leurs galeries souterraines et des halles 19 et 20 septembre Arènes de Doué-la Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

l’animateur du patrimoine vous révèlera les secrets de ce site emblématique de Doué-la-Fontaine qui questionne toujours autant.Entre histoire et légendes vous découvrirez les nombreuses vies du lieu au cour sdes siècles.

Une partie des nombreuses galeries souterraines qui parcourent le site seront accessibles ainsi que les halles dont plusieurs éléments remontent au 18ème siècle.

Arènes de Doué-la Fontaine rue des Arènes – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.59.71.29 copie d’Arènes antiques réalisées au 16ème siècle à partir d’une carrière à ciel ouvert du 15ème parking voitures à proximité, rue Léquippé et rue des Perrières

l’animateur du patrimoine vous révèlera les secrets de ce site emblématique de Doué-la-Fontaine qui questionne toujours autant.Entre histoire et légendes vous découvrirez les nombreuses vies du lieu …

© commune de doué-en-Anjou