Visites guidées des bains Pommer Bains Pommer Avignon

Visites guidées des bains Pommer Dimanche 21 septembre, 11h00 Bains Pommer Vaucluse

Tout public

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Des visites guidées vous dévoileront l’architecture singulière des bains, reflet de l’engagement de quatre générations de la famille Pommer et de l’évolution de leur époque

Construit à la fin du XIXᵉ siècle, les bains Pommer ont été pendant quatre-vingts années un lieu de vie incontournable pour les Avignonnais et Avignonnaises. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir ce site unique où se mêlent récit familiale et pratiques sociales. Tout au long de la journée, l’équipe de médiation vous propose également des activités familiales pour petits et grands.

Bains Pommer 25 Rue Four de la Terre, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 54 22 [{« type »: « email », « value »: « reservation.bainspommer@mairie-avignon.com »}] L’établissement de bains Pommer est un ancien bain public de la ville d’Avignon, dans le Vaucluse. Il porte le nom d’Auguste Pommer, le maître d’œuvre de la construction. C’est devenu un musée de la ville d’Avignon en juin 2025.

Nés à la Belle Epoque, les Bains Pommer sont un lieu atypique et unique en France. Le parcours de visite retrace toute l’évolution de ces bains publics durant près d’un siècle. Le visiteur est convié à une véritable immersion dans le quotidien de l’établissement en découvrant l’évolution des pratiques de l’hygiène, l’histoire de la famille Pommer qui sont l’âme du lieu, mais aussi celle des usagers des bains, en écho des grandes mutations de la société. Un site exceptionnel à découvrir à partir de juin 2025.

