Visites guidées des caves médiévales du Mont de Piété de Valenciennes. Caves du Mont de Piété de Valenciennes. Valenciennes

Visites par groupes de 15 personnes, escaliers déconseillés si troubles de l’équilibre ou de mobilité.

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:45:00

Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le plus profond nous nous trouverons à 10m sous le niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant la Seconde Guerre Mondiale un abri anti aérien, et dans un univers de grès portant les marques de ses occupations successives. Entre le second et le troisième niveau se trouve un remarquable et large couloir-escalier couvert de 17 voutes de grès constituant une particularité unique à Valenciennes.

Caves du Mont de Piété de Valenciennes. 10, Place Verte, 59300, Valenciennes. Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0675038004

Parking à proximité immédiate, gare SNCF à 20 minutes à pied.

Visites limitées à 10 personnes maximum, accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles de l’équilibre.

© Philippe Morel.