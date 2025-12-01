Visites guidées des Caves Painctes

Impasse des Caves Painctes Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-26

Les Caves Painctes, lieu emblématique de Chinon, inspirèrent à François Rabelais le temple de la Dive Bouteille. Son père y possédait une cave. Aujourd’hui, elles appartiennent aux vignerons et aux vigneronnes de Chinon ainsi qu’aux Entonneurs Rabelaisiens. Départ des visites 11h, 15h, 16h30, 18h

Les Caves Painctes, lieu emblématique de Chinon, situé sous la Forteresse, inspirèrent à François Rabelais le temple de la Dive Bouteille. Son père y possédait une cave. Aujourd’hui, elles appartiennent aux vignerons et aux vigneronnes de Chinon ainsi qu’aux Entonneurs Rabelaisiens, deuxième confrérie bachique de France. Départ des visites 11h, 15h, 16h30, 18h 6 .

Impasse des Caves Painctes Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 30 44 contact@chinon.com

English :

The Caves Painctes, an emblematic site in Chinon, inspired François Rabelais to create the Temple de la Dive Bouteille. His father owned a cellar there. Today, they belong to the winegrowers of Chinon and the Entonneurs Rabelaisiens. Tours depart from: 11am, 3pm, 4:30pm, 6pm

L’événement Visites guidées des Caves Painctes Chinon a été mis à jour le 2025-12-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme