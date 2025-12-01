Visites guidées des Caves Painctes Chinon
Visites guidées des Caves Painctes Chinon vendredi 26 décembre 2025.
Visites guidées des Caves Painctes
Impasse des Caves Painctes Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-26
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-26
Les Caves Painctes, lieu emblématique de Chinon, situé sous la Forteresse, inspirèrent à François Rabelais le temple de la Dive Bouteille. Son père y possédait une cave. Aujourd’hui, elles appartiennent aux vignerons et aux vigneronnes de Chinon ainsi qu’aux Entonneurs Rabelaisiens, deuxième confrérie bachique de France. Départ des visites 11h, 15h, 16h30, 18h 6 .
Impasse des Caves Painctes Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 30 44 contact@chinon.com
English :
The Caves Painctes, an emblematic site in Chinon, inspired François Rabelais to create the Temple de la Dive Bouteille. His father owned a cellar there. Today, they belong to the winegrowers of Chinon and the Entonneurs Rabelaisiens. Tours depart from: 11am, 3pm, 4:30pm, 6pm
