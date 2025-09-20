Visites guidées des collections et de l’exposition en cours Musée Fernand Léger Biot

Départ des visites à 10h15, 14h et 16h

Durée : 1h30

Tous publics

Sans réservation

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’univers des artistes exposés, à travers leurs œuvres monumentales et géométriques, profondément ancrées dans le quotidien. Les peintures murales immersives de Karina Bisch, ainsi que les projets architecturaux modernistes de Fernand Léger, résonnent pleinement avec la thématique de cette nouvelle édition.

Parcours des collections : Fernand Léger Peintre de la couleur

Exposition en cours : Karina Bisch, La Tête dans le décor

Musée Fernand Léger 255 Chemin du Val de Pome, 06410 Biot, France Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492915030 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger [{« link »: « https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/agenda/evenement/leger-peintre-de-la-couleur-nouveau-parcours-des-collections »}, {« link »: « https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/agenda/evenement/karina-bisch-la-tete-dans-le-decor »}] Le projet de l’architecte russe André Svetchine (1908-1991), choisi par les fondateurs du musée, prévoit la construction du bâtiment sur une butte de remblai, au milieu d’un jardin d’essences méditerranéennes. Svetchine utilise le principe du « calage » de la mosaïque entre deux murs aveugles en pierre apparentes, structure architecturale fréquente dans ses constructions des années 50.

En 1987, le musée fait l’objet d’un agrandissement dont l’étude et la construction sont confiées à l’architecte Bernard Schoebel, Grand Prix de Rome (1964).

Le nouveau corps du bâtiment s’ajoute à la perpendiculaire du musée initial et reprend sur deux étages les mêmes proportions pour doubler la surface d’exposition. Georges Bauquier choisit de faire agrandir aux dimensions des nouvelles façades des études murales de Fernand Léger dont il commande l’exécution en mosaïque par Heidi Melano. Il confie aussi à Jacques Loire la réalisation de deux grands vitraux en dalles de verre enchâssées dans le béton. Cette technique éprouvée par Léger pour les églises d’Audincourt et de Courfaivre permet au maître-verrier de fabriquer en atelier un ensemble de panneaux avec armatures métalliques, montés ensuite in situ.

L’architecte niçois Marc Barani se voit confier la rénovation du musée en 2004. Il est à l’origine de l’ouverture de la façade ouest d’une baie vitrée, redonnant de la transparence au hall d’entrée ainsi qu’une vue sur le parc méditerranéen. En voiture : par l’autoroute, sortie Villeneuve-Loubet RN7, puis direction Antibes à 2 km et prendre direction de Biot. En train : Gare SNCF de Biot En bus : Envibus n°10 et 21 (arrêt musée Fernand Léger) Parking : Stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Journées européennes du patrimoine 2025

Visite guidée devant « Les constructeurs » (1950) © DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © Adagp, Paris, 2025