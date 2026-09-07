Visites guidées des coulisses des archives, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Visites guidées des coulisses des archives 19 et 20 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Gratuit, places limitées (20 personnes par groupe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagné par un archiviste, découvrez comment sont conservés les kilomètres d’archives du département… Accédez aux coulisses des archives et profitez-en pour nous poser toutes vos questions !

Durée 1 heure.

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254584124 https://www.archives41.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0254584124 »}] Voiture : A10, sortie 17, direction Blois, puis centre-ville. Parking. Bus : Lignes B, C, E, F – arrêt Centre administratif.

Accompagné par un archiviste, découvrez comment sont conservés les kilomètres d’archives du département… Accédez aux coulisses des archives et profitez-en pour nous poser toutes vos questions !

Archives départementales de Loir-et-Cher, C. Desbarbès.