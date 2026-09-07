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Visites guidées des coulisses des archives, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de Loir-et-Cher · Blois

Visites guidées des coulisses des archives, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de Loir-et-Cher
Adresse
2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit, places limitées (20 personnes par groupe)

Visites guidées des coulisses des archives 19 et 20 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Gratuit, places limitées (20 personnes par groupe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

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Durée 1 heure.

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254584124 https://www.archives41.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0254584124 »}] Voiture : A10, sortie 17, direction Blois, puis centre-ville. Parking. Bus : Lignes B, C, E, F – arrêt Centre administratif.
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Archives départementales de Loir-et-Cher, C. Desbarbès.

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