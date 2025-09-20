Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Archives départementales Marseille 3e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations…

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. Archives départementales 18 rue mires Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Tous aux Archives Départementales !

Au programme de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs types de visites et d’ateliers proposés pour les petits et les grands.



• Découverte guidée des Archives départementales et de leurs magasins de conservation habituellement fermés au public.

• Trésors d’archives présentation inédite de documents conservés aux Archives départementales. Présentation de documents d’archives du IXe siècle à nos jours.

• Exposition temporaire L’histoire au féminin femmes des Bouches-du-Rhône du Moyen Âge à nos jours

• Des Sceaux dans le temps visites-ateliers en famille

• Atelier Deux femmes, trois testaments et une fortune l’affaire Javal (1876). Menez l’enquête avec un archiviste !

• Initiation à la recherche en archives avec une archiviste

• Démonstration de reliure par l’atelier Au livre ouvert

• Atelier d’initiation à la généalogie par le Centre Généalogique du Midi-Provence



Certaines visites se font uniquement sur réservation, plus de renseignements à l’adresse suivante

https://departement13.fr/agenda/jep-2025-venez-decouvrir-les-tresors-du-departement .

Archives départementales 18 rue mires Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00

English :

Everyone to the Archives Départementales!

German :

Alle ins Departmental Archives!

Italiano :

Tutti all’Archivio di Dipartimento!

Espanol :

Todos a los Archivos Departamentales

L’événement Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-09 par Provence Tourisme