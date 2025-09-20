Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Archives départementales Marseille 3e Arrondissement
Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Archives départementales Marseille 3e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.
Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations…
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. Archives départementales 18 rue mires Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Tous aux Archives Départementales !
Au programme de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs types de visites et d’ateliers proposés pour les petits et les grands.
• Découverte guidée des Archives départementales et de leurs magasins de conservation habituellement fermés au public.
• Trésors d’archives présentation inédite de documents conservés aux Archives départementales. Présentation de documents d’archives du IXe siècle à nos jours.
• Exposition temporaire L’histoire au féminin femmes des Bouches-du-Rhône du Moyen Âge à nos jours
• Des Sceaux dans le temps visites-ateliers en famille
• Atelier Deux femmes, trois testaments et une fortune l’affaire Javal (1876). Menez l’enquête avec un archiviste !
• Initiation à la recherche en archives avec une archiviste
• Démonstration de reliure par l’atelier Au livre ouvert
• Atelier d’initiation à la généalogie par le Centre Généalogique du Midi-Provence
Certaines visites se font uniquement sur réservation, plus de renseignements à l’adresse suivante
https://departement13.fr/agenda/jep-2025-venez-decouvrir-les-tresors-du-departement .
Archives départementales 18 rue mires Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00
English :
Everyone to the Archives Départementales!
German :
Alle ins Departmental Archives!
Italiano :
Tutti all’Archivio di Dipartimento!
Espanol :
Todos a los Archivos Departamentales
L’événement Visites guidées des coulisses et de l’exposition en cours L’histoire au féminin , ateliers famille, animations… Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-09 par Provence Tourisme