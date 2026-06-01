Visites guidées des curateurs à travers les nouvelles expositions sur l’histoire de la ville de St. Pölten, Stadtmuseum St. Pölten, St. Pölten

Visites guidées des curateurs à travers les nouvelles expositions sur l’histoire de la ville de St. Pölten Vendredi 12 juin, 10h00 Stadtmuseum St. Pölten

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Les expositions combinent des éléments de l’archéologie urbaine, des archives municipales et du musée municipal de Saint-Pölten. Le vendredi 12 juin 2026, le musée de la ville propose une journée complète de visites guidées par les curateurs de l’exposition dans le cadre du Plan archéologique européen avec le programme suivant :

Programme :

10:00 : Visite guidée de la nouvelle exposition d’histoire de la ville.

11:30 : Visite guidée de l’exposition temporaire50 ans de musée municipal dans la cour du Carmel : une maison est exposée.«

14:30 : Visite guidée de la nouvelle exposition d’histoire de la ville.

16:00 : Visite guidée de l’exposition temporaire50 ans de musée municipal dans la cour du Carmel : une maison est exposée.«

Stadtmuseum St. Pölten 3100 St. Pölten, Prandtauerstraße 2 St. Pölten 3100 Katastralgemeinde St. Pölten Niederösterreich +43 2742 333-2642 http://www.stadtmuseum-stp.at [{« type »: « link », « value »: « https://www.stadtmuseum-stpoelten.at/ »}]

JA

© Josef Vorlaufer