Visites guidées des extérieurs du manoir de Dehault Manoir de Dehault Dehault

Visites guidées des extérieurs du manoir de Dehault Manoir de Dehault Dehault samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées des extérieurs du manoir de Dehault 20 et 21 septembre Manoir de Dehault Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées des extérieurs (toutes les 30 mn).

Manoir de Dehault Manoir de Dehault Dehault 72400 Sarthe Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois