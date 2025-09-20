Visites guidées des extérieurs du manoir de la Ponjardière Manoir de la Ponjardière Avezé

Visites guidées des extérieurs du manoir de la Ponjardière Manoir de la Ponjardière Avezé samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées des extérieurs du manoir de la Ponjardière 20 et 21 septembre Manoir de la Ponjardière Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées des extérieurs, par les propriétaires, toutes les 30 mn, (dernier départ à 17h30).

Goûter médiéval déguisé et visite pour les enfants (3-15 ans), le samedi et le dimanche à 16h, sur réservation (Tarif : 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants)

Contacts réservation : 06 63 81 74 43 cathel.tourmente@laposte.net

Manoir de la Ponjardière La Ponjardière 72400 AVEZE Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire 06 63 81 74 43 http://laponjardiere.fr/ https://www.facebook.com/catheltourmente687 [{« link »: « mailto:cathel.tourmente@laposte.net »}] Le manoir de la Ponjardière a été édifié dans sa structure actuelle au cours du 15ème siècle. Après un bâtiment en pans de bois, il s’est habillé d’une jolie façade en pierres recouvertes d’un enduit jaune rosé.

Actuellement en cours de restauration par Cathel et Jean-Philippe TOURMENTE, les heureux propriétaires vous proposent une visite de ce petit manoir surplombant la vallée de l’Huisne.

Vous aurez le plaisir de découvrir des éléments remarquables comme un escalier à vis en pierre et bois et un ostevent à motifs en plis de serviette du 16ème siècle. Fléchage pour le parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Catel Tourmente