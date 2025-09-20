Visites guidées des extérieurs du manoir de Nuyet Manoir de nuyet Savigné-l’Evêque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées des extérieurs par les propriétaires.

Tarif : 4 euros, gratuit pour les enfants

Manoir de nuyet Chemin de Nuyet, 72460 Savigné-l’Evêque Savigné-l’Evêque 72460 Sarthe Pays de la Loire Maison de campagne de la fin du XVIIIème ayant conservé l’ensemble de ses bâtiments: logis, haute cour, communs, orangerie, cour de ferme avec grange, écurie, étable, bergerie, porcherie, laiterie, boulangerie. Les jardins, les cours et le potager d’un hectare, ont été recréés au début du XXIème siècle sur le plan initial en chambres mais déclinés avec une inspiration classique ou contemporaine, à la française ou orientale. certains thèmes de couleurs changent chaque année. Fléchage à partir du bourg de Savigné

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois