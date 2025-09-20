Visites guidées des fouilles du site archéologique romain Île Saint Martin Gruissan

Visites guidées des fouilles du site archéologique romain Île Saint Martin Gruissan samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées des fouilles

Plongez dans l’histoire en découvrant les vestiges d’une villa romaine du IVᵉ siècle. Accompagné(e)s par des archéologues passionnés, vous explorerez les dernières avancées des fouilles en cours sur ce site exceptionnel, niché au cœur du vignoble.

Deux départs par jour : à 10h30 et à 15h30

Visites organisées par le GRASG (Groupement archéologique et subaquatique gruissanais).

Rendez-vous directement sur le site (non aménagé pour les personnes à mobilité réduite)

Île Saint Martin 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie

© Ville de Gruissan