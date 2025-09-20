Visites guidées des grandes réserves du Mucem Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) Marseille

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Moment exceptionnel des Journées européennes du patrimoine au Mucem, les grandes réserves seront exceptionnellement ouvertes au public. Ces espaces, habituellement fermés, abritent les collections de grand format, agricoles, artisanales, industrielles et foraines, ainsi que deux unités écologiques.

Des visites guidées seront organisées toutes les heures avec des départs entre 10h15 et 17h15 (hors pause méridienne), permettant à une vingtaine de personnes par créneau de vivre une expérience unique au cœur des collections

Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) 1 Rue Clovis Hugues 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 84 35 13 13 http://www.mucem.org Ce grand monolithe teinté d’ocre conçu par l’architecte Corinne Vezzoni (associée à André Jollivet) renferme le trésor des collections du Mucem, soit plus d’un million d’objets. Il assure des fonctions de conservation, d’étude et de restauration des collections, mais aussi, de manière plus originale, de valorisation. Cette double responsabilité est le fondement de l’activité du CCR. Professionnels des musées, chercheurs, étudiants, ou simples curieux et amateurs peuvent ainsi avoir accès à l’intégralité des collections, consultables sur place. Un «appartement témoin» (des réserves spécialement conçues pour l’accueil de visiteurs) et une salle d’exposition constituent autant d’occasions pour le grand public de faire l’expérience du Mucem, côté «coulisses».

Ce bâtiment conserve également les archives et collections objets du Mucem, ainsi qu’une salle de lecture comprenant bibliothèque et archives ouverte au public de 14h à 17h du lundi au vendredi. En accès libre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, toutes les demi-heures à partir de 9h, sur présentation d’une pièce d’identité.

