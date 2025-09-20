Visites guidées des grottes de Gargas Nestploria Aventignan

Visites guidées des grottes de Gargas Nestploria Aventignan samedi 20 septembre 2025.

Tarifs : 5€50 par adulte, 3€50 par enfant. Inscription obligatoire par téléphone pour réserver votre horaire de visite des grottes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

️ Visites guidées des grottes de Gargas & campement préhistorique

Partez à la découverte des grottes préhistoriques de Gargas, célèbres pour leurs mystérieuses mains négatives et leurs gravures pariétales.

Accompagnés d’un guide, vous explorerez ce site exceptionnel, témoin des premières expressions artistiques de l’humanité.

Après la visite souterraine, prolongez l’expérience au centre d’interprétation Nestploria, un espace ludique et interactif pour mieux comprendre la vie des premiers habitants de ces lieux, leur art, leurs outils, et leur environnement.

Inscription obligatoire par téléphone pour réserver votre horaire de visite.

Visitez le campement préhistorique (14h-17h30)

Dans ce décor hors du temps, un animateur fera découvrir aux plus jeunes la vie des hommes préhistoriques à travers des animations participatives.

Comment sont réalisées les peintures de mains au fond de la grotte ? Est-il possible d’allumer un feu sans allumettes ? À quoi servaient les colliers de coquillages que l’on retrouve dans les grottes et comment étaient-ils fabriqués ?

C’est en touchant, en manipulant, en essayant, en se trompant que les enfants essaieront de trouver la réponse à ces questions. Un voyage dans le temps qui les fascinera à coup sûr.

️ Une plongée fascinante dans la Préhistoire, à vivre en famille ou entre curieux de tous âges !

Nestploria Route des Grottes, 65660 Aventignan Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie http://www.grottesdegargas.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.98.81.50 »}] Site majeur de l’art préhistorique européen, les grottes de Gargas ont été fréquentées il y a 27 000 ans par nos ancêtres chasseurs – pêcheurs – cueilleurs. Ils y ont laissé de nombreuses traces : gravures, peintures d’animaux… et un ensemble énigmatique de plus de 200 peintures de mains aux doigts incomplets. Des traces réalisées 10000 ans avant Lascaux ! Le site possède aussi un centre d’interprétation appelé Nestploria. Cet espace muséographique permet d’accéder via les nouvelles technologies et différents espaces d’expositions aux savoirs scientifiques actuels sur les grottes de Gargas. Depuis A64 sortie 26 Lannemezan, sortie 17 Montréjeau, direction Aventignan.

Journées européennes du patrimoine 2025

