Visites guidées des grottes Grottes de Soyons Soyons

Visites guidées des grottes 20 et 21 septembre Grottes de Soyons Ardèche

Gratuité pour tous, réservation obligatoire par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes lors d’une visite guidée d’une heure. L’une classée Monument historique nous plonge dans les lieux mêmes où ont vécu en alternance les hommes de Néandertal et les animaux des cavernes. La seconde cavité révèle le monde souterrain et permet d’accéder à un réseau où des stalagmites, stalactites, draperies, colonnes… composent un décor féérique.

Grottes de Soyons RD 86, chemin Marcel Astier 07130 Soyons Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 75 60 88 86 https://www.grottes-musee-soyons.fr

© Michel Rissoan