Visites guidées des halles Denis Béalet Halles Denis Béalet La Ferté Bernard La Ferté-Bernard

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées, départ de la visite toutes les 45 mn à partir de 14h30, dernier départ 17h30.

Halles Denis Béalet La Ferté Bernard Place de la lice 72400 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 (0)2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr Halles aux toiles et aux grains datant de 14e Siècle – Servait aussi de marché aux viandes et à l’étage, on y rendait la justice.

Particularités : Architecture et charpente d’origine exceptionnelle

Viste guidée avec conférencier Parking à proximité – Pour visite spécifique, se renseigner à l’office de tourisme de La Ferté-Bernard

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois