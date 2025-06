Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Manufacture des Tabacs Morlaix 1 juillet 2025 11:00

Finistère

Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix

Début : 2025-07-01 11:00:00

fin : 2025-08-12

2025-07-01

ça remue dans la Manu !

Venez découvrir les Jardins de la Manufacture, dans le cadre de visites guidées en juillet et en août sur réservation.

Réservation au 06 11 57 05 17 A PARTIR DU 28 JUIN A 14H.

Visites programmées les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août 2025, à 11h00. .

Manufacture des Tabacs 41 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 11 57 05 17

L’événement Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2025-06-25 par OT BAIE DE MORLAIX