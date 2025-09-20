Visites guidées des jardins et espaces naturels de Castelfranc Castelfranc

Visites guidées des jardins et espaces naturels de Castelfranc Castelfranc samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées des jardins et espaces naturels de Castelfranc

1 rue Cossolat Castelfranc Lot

À l’occasion des Journées du Patrimoine samedi 20 et dimanche 21 septembre, nous vous proposons une petite randonnée de découverte des jardins et espaces naturels de Castelfranc…

Rendez-vous à 9h30 sur la place devant la mairie, le samedi 20 septembre.

Tout le weekend distribution de plans de visite du village à la mairie.

1 rue Cossolat Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 22 93

English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) on Saturday September 20 and Sunday September 21, we invite you to take part in a short hike to discover the gardens and natural areas of Castelfranc…

Meet at 9:30 am on the square in front of the town hall, on Saturday September 20.

Throughout the weekend, maps of the village will be distributed at the town hall.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September schlagen wir Ihnen eine kleine Wanderung vor, um die Gärten und Naturräume von Castelfranc zu entdecken…

Treffpunkt: 9:30 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus am Samstag, den 20. September.

Das ganze Wochenende über: Verteilung von Plänen zur Besichtigung des Dorfes im Rathaus.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio di sabato 20 e domenica 21 settembre, proponiamo una breve passeggiata alla scoperta dei giardini e delle aree naturali di Castelfranc…

Appuntamento alle 9.30 sulla piazza del municipio sabato 20 settembre.

Per tutto il fine settimana, le mappe del villaggio saranno disponibili presso il municipio.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, le proponemos un pequeño paseo para descubrir los jardines y espacios naturales de Castelfranc…

Cita a las 9.30 h en la plaza del ayuntamiento el sábado 20 de septiembre.

Durante todo el fin de semana, el ayuntamiento pondrá a su disposición mapas del pueblo.

