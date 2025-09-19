Visites guidées des Murs à Pêches La Prairie des Murs à Pêches Montreuil

Visites guidées des Murs à Pêches 19 – 21 septembre La Prairie des Murs à Pêches Seine-Saint-Denis

Le site est ouvert de 12h à 20h au cours des Journées européennes du patrimoine.

L’accessibilité au site est gratuite

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir un site d’exception grâce aux visites guidées du site des Murs à Pêches . Les visites sont organisées toutes les 2 heures, avec des départs à 12h, 14h, 16h et 18h. Ces visites sont l’occasion de découvrir l’histoire du lieu, d’explorer le patrimoine horticole de Montreuil et les richesses de la biodiversité de cet espace préservé. Les plus jeunes peuvent partir à la pêche aux indices, en profitant d’un jeu de piste conçus spécialement pour eux.

La Prairie des Murs à Pêches 61 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée

