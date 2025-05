Visites guidées des Nouvelles expositions 2024 – Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy, 5 juin 2025 15:00, Vichy.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 15:00:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

Date(s) :

2025-06-05

2025-06-12

2025-06-22

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

Tous les jeudis du mois de juin juillet à 15 h, venez découvrir la nouvelle exposition Australie Mondes Aborigènes en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.

Durée 1h, tarif 6 €. Sans réservation.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Every Thursday in June and July at 3pm, come and discover the new exhibition Australia? Worlds of the Aborigines with Marie-Line Therre, Head of Collections.

Duration 1h, fee 6? No reservation required.

German :

Jeden Donnerstag im Juni und Juli um 15 Uhr können Sie die neue Ausstellung Australien? Welten der Aborigines in Begleitung von Marie-Line Therre, Leiterin der Sammlungen.

Dauer 1 Stunde, Preis 6 ? Ohne Reservierung.

Italiano :

Ogni giovedì di giugno e luglio alle 15.00, venite a scoprire la nuova mostra Australia? Mondi aborigeni con Marie-Line Therre, responsabile delle collezioni.

Durata 1 ora, ingresso 6? Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Todos los jueves de junio y julio, a las 15.00 h, venga a descubrir la nueva exposición ¿Australia? Mundos aborígenes con Marie-Line Therre, responsable de las colecciones.

Duración 1 hora, entrada 6? No es necesario reservar.

