Visites guidées des Nouvelles expositions 2025 – Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy, 5 juin 2025 15:00, Vichy.

Visites guidées des Nouvelles expositions 2025 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-06-05 15:00:00

fin : 2025-06-05 16:00:00

2025-06-05

2025-06-12

2025-06-19

2025-06-26

Visite guidée de la nouvelle Exposition « Australie Mondes Aborigènes » en compagnie de la responsable des collections.

Durée 1h, Tarif 6€, sans réservation.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Guided tour of the new « Australia ? Aboriginal Worlds » exhibition with the collections manager.

Duration: 1h, Price: 6?, no reservation required.

German :

Führung durch die neue Ausstellung « Australien? Welten der Aborigines » in Begleitung der Leiterin der Sammlungen.

Dauer: 1 Std., Preis: 6?, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Visita guidata alla nuova mostra « Australia? Mondi aborigeni » con il responsabile delle collezioni.

Durata: 1 ora, prezzo: € 6, senza prenotazione.

Espanol :

Visita guiada a la nueva exposición « Australia ? Mundos aborígenes » con el responsable de las colecciones.

Duración: 1 hora, Precio: 6€, no se requiere reserva.

