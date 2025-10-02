Visites guidées des Nouvelles expositions 2025 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Visites guidées des Nouvelles expositions 2025 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy jeudi 2 octobre 2025.

Visites guidées des Nouvelles expositions 2025

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 15:00:00

fin : 2025-10-02 16:00:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-16 2025-10-23

Venez découvrir la nouvelle exposition Australie Mondes Aborigènes en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.

.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Come and discover the new exhibition Australia? Aboriginal Worlds with Marie-Line Therre, Head of Collections.

German :

Besuchen Sie die neue Ausstellung Australien ? Welten der Aborigines in Begleitung von Marie-Line Therre, Leiterin der Sammlungen.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra Australia? Mondi aborigeni con Marie-Line Therre, responsabile delle collezioni.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición Australia ? Mundos aborígenes con Marie-Line Therre, Jefa de Colecciones.

L’événement Visites guidées des Nouvelles expositions 2025 Vichy a été mis à jour le 2025-09-19 par Vichy Destinations