Visites guidées des parties hautes de la cathédrale de Strasbourg Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Strasbourg

Visites guidées des parties hautes de la cathédrale de Strasbourg

Dimanche 21 septembre 2025

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
Strasbourg

gratuit sur inscription

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est organise une visite insolite de la cathédrale, réservée aux personnes majeures, en bonne condition physique.

Départs de visite à 13h30 et à 15h00.

Réservation en ligne obligatoire, à partir du 17 août et au plus tard le 20 août 2025.

Pour validation de l’inscription, il sera demandé l’envoi d’un scan de pièce d’identité.

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg, France
Bas-Rhin Grand Est
03 88 36 53 90
https://www.cathedrale-strasbourg.fr/
https://my.weezevent.com/jep25-cathedrale-de-strasbourg-parties-hautes

Edifice majeur des arts roman et gothique, possédant en particulier un ensemble de vitraux depuis le XIIIe siècle. L'édifice a subi des dommages de guerre et connaît des restaurations régulières.

Tram A, D : arrêt Grand'Rue.

